Per un esperto William potrebbe indossare la corona prima del previsto

Il principe William è ora più vicino del previsto alla corona: secondo un esperto, l'erede al trono diventerà probabilmente re tra circa dieci anni. Ben Stansall/PA Wire/dpa

Quasi tutto il peso della corona britannica in questi momenti è sulle spalle di William. Secondo un esperto, è ora più probabile che Carlo III abdichi, forse addirittura entro i prossimi dieci anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III è malato di cancro e si ritirerà per un po' dalla vita pubblica.

I compiti reali restano quindi alla Regina Camilla e soprattutto al principe William, che potrebbe salire al trono prima del previsto.

Secondo un esperto, Carlo potrebbe abdicare tra circa dieci anni, all'età di 84 anni. Mostra di più

Per la prima volta da quando si è saputo del cancro di re Carlo, l'erede al trono, il principe William è tornato ad apparire in pubblico mercoledì.

Durante un evento di beneficenza a favore del London Air Ambulance Service mercoledì sera, ha colto l'occasione per ringraziare i sostenitori per i loro messaggi di incoraggiamento alla sua famiglia e al padre.

Il primogenito del monarca in giornata ha avuto altri impegni reali, tra cui una cerimonia di investitura al Castello di Windsor, segnando così il suo ritorno ai doveri ufficiali dopo una breve pausa per assistere la moglie, Catherine, principessa del Galles, reduce dal suo recente ricovero ospedaliero.

Un'abdicazione del re non sembra più impensabile

L'erede al trono è necessario ora più che mai. Lunedì Buckingham Palace ha annunciato che a Carlo è stato diagnosticato un cancro. Il trattamento ambulatoriale è già iniziato.

Il re non dovrà fare alcuna apparizione pubblica per tutta la durata del trattamento. Oltre alla regina Camilla (76 anni) e alla sorella di Carlo, la principessa Anna (73), William dovrà in particolare fare da sostituto.

L'esperto costituzionale Craig Prescott dell'Università di Bangor, in Galles, non crede più che sia da escludere che William diventi capo della famiglia reale prima del previsto.

«Quando Carlo è salito al trono all'età di 74 anni, non sembrava improbabile che sarebbe rimasto in buona salute per altri 20 anni. Questa ipotesi è stata ora scossa», afferma, aggiungendo che i recenti sviluppi rendono più probabile un'abdicazione, forse tra dieci anni.

«Potrebbe essere davvero necessario coinvolgere la prossima generazione con William», afferma Prescott.

Il principe Harry è arrivato in fretta e furia dagli Stati Uniti

S'è tornati a parlare anche del principe Harry (39). Il figlio minore del monarca, che ha rinunciato ai suoi doveri reali qualche anno fa e ora vive negli Stati Uniti, si è recato in fretta e furia nel Regno Unito dopo l'annuncio della diagnosi di cancro.

Martedì è stato avvistato mentre si recava a Clarence House, la residenza dei regnanti a Londra, a bordo di un'auto con i finestrini oscurati.

Una riconciliazione con il figlio potrebbe avere un effetto curativo, hanno ipotizzato i media britannici. Ma, secondo la BBC e altri noti media, non c'è stato nessun incontro tra i due fratelli, un tempo considerati inseparabili ma ora nemici. Il 39enne ha già fatto rientro a Los Angeles.

La porta sembra ancora aperta per Harry

L'esperto costituzionale Prescott però non ritiene impossibile che Harry e sua moglie Meghan (42) possano un giorno tornare a far parte della famiglia reale. Cita per supportare la sua tesi il fatto che il minore è ancora uno dei «Consiglieri di Stato», uno dei potenziali vice del re, anche se avrebbe potuto esserne escluso se la legge fosse stata modificata.

Anche se non potrà ricoprire questo ruolo finché non svolgerà funzioni reali, la porta è ancora aperta. Per lui è un'ulteriore indicazione di quanto sia stato importante per Harry che i suoi figli Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni) siano stati nominati principe e principessa.

È probabile che per il momento ci sia silenzio intorno al re. Martedì scorso, Carlo e Camilla si sono recati in elicottero alla loro tenuta di campagna Sandringham, nella contea inglese di Norfolk.

In precedenza erano stati avvistati sorridenti e salutanti sul retro di un'auto a Londra.