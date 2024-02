Prince Harry

Il Duca di Sussex racconta il suo breve viaggio nel Regno Unito, ma sulle condizioni del padre non si sbilancia: «Rimane tutto tra me e lui».

Il principe Harry parla pubblicamente per la prima volta della salute di Re Carlo III.

Il Duca di Sussex ha rivelato di essere salito sul primo volo per il Regno Unito per trascorrere del tempo con il padre, a cui è stato diagnosticato di recente il cancro. «Amo la mia famiglia», ha detto Harry a Good Morning America in un’intervista registrata e mandata in onda venerdì.

«Sono grato per il fatto di essere riuscito a prendere un volo per andare a trovarlo e passare del tempo con lui».

Acqua in bocca sulle condizioni del monarca e sul tipo di tumore da cui è stato colpito. «Quello rimane tra me e lui», ha sottolineato.

Memore della sua esperienza agli Invictus Games, dedicati ai feriti di guerra, Harry si è detto «sicuro» che le condizioni del padre contribuiranno a sanare alcune fratture createsi all’interno della royal family, soprattutto dopo la sua scelta di lasciare il regno e trasferirsi in California con la moglie Meghan.

«Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi».

Harry si è infine ripromesso di tornare più spesso nel Regno Unito per stare accanto al padre.

«Ho altri viaggi in programma che mi porteranno di nuovo nel Regno Unito, e quindi vedrò la mia famiglia il più possibile».

Covermedia