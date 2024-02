Meghan

La Duchessa del Sussex raggiunge un accordo con Lemonada Media per la realizzazione di nuovi podcast.

Meghan Markle annuncia di aver raggiunto un accordo con Lemonada Media per la produzione di nuovi podcast.

Un anno dopo la fine della partnership con Spotify, la Duchessa del Sussex tornerà a raccontare nuove storie e condurre nuove interviste, come rivelato in un comunicato affidato al The Hollywood Reporter.

«Sono orgogliosa di potere annunciare che sto per unirmi al geniale team di Lemonada per continuare a esprimere il mio amore per i podcast», ha detto la moglie del principe Harry. «Poter supportare una compagnia tutta al femminile con podcast che faranno riflettere, ma anche intrattenere è un modo fantastico per iniziare il 2024».

«Il nostro progetto di rilanciare Archetypes per renderlo accessibile a più persone e iniziare un nuovo podcast dinamico, è a buon punto».

Fine dell'accordo con Spotify

Nel 2020, Meghan e Harry avevano raggiunto un accordo da 20 milioni di dollari con Spotify. L’ex attrice aveva rilasciato una serie da 12 episodi, in cui affrontava diversi argomenti, tra cui gli stereotipi sulle donne.

Durante la serie ha intervistato donne di alto profilo come Serena Williams, Mariah Carey e Mindy Kaling.

Nel giugno 2023, la coppia ha annunciato la fine della partnership con Spotify. Secondo alcune fonti, «Archetypes» non avrebbe raggiunto «i requisiti di produttività».

Covermedia