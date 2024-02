Principe Harry

È online sussex.com, una piattaforma contenente le biografie dei due reali, oltre ai collegamenti esterni alle loro iniziative imprenditoriali e umanitarie.

Il principe Harry e Meghan Markle inaugurano un nuovo sito web.

I due reali hanno lanciato sussex.com, una nuova piattaforma contenente le biografie di entrambi, aggiornamenti di vario tipo e link alle loro fondazioni benefiche e alla loro compagnia di produzione.

«Il Principe Harry, Duca di Sussex, è una persona dedita alle cause umanitarie, è un veterano militare, portavoce dei problemi di salute mentale e un ambientalista», si legge nella biografia del 39enne. «Ha dedicato la sua vita adulta a promuovere le cause che lo appassionano e che promuovono un cambiamento permanente per le persone e i luoghi».

Cosa dice la biografia di Meghan?

La biografia di Meghan è altrettanto orientata alla professione.

«Meghan, Duchessa di Sussex, è una femminista e paladina dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere», si legge. «La sua difesa permanente delle donne e delle ragazze rimane un filo conduttore costante nelle sue iniziative umanitarie e imprenditoriali. È stata nominata una delle donne più influenti al mondo in classifiche come quella del TIME sulle persone più influenti, ed è stata inserita tra le 25 donne più influenti dal Financial Times, da Variety Power Women e in Vogue 25 di British Vogue».

Il nuovo sito sostituisce il precedente sussexroyal.com, dismesso da quando Harry e Meghan hanno scelto di rinunciare al titolo di senior royal nel 2020.

