Gianluca Grignani

Il cantante aveva dedicato al padre Paolo la canzone presentata al Festival di Sanremo 2023: «Quando ti manca il fiato».

Il padre di Gianluca Grignani è morto.

Lo ha annunciato lo stesso cantante sui social, postando una foto che lo ritrae bambino accanto all’uomo, dove campeggia la scritta tratta dal brano a lui dedicato al Festival di Sanremo 2023, intitolata «Quando ti manca il fiato».

«E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà».

Grignani ha sofferto molto durante l’infanzia e l’adolescenza per l’assenza del padre, spesso via per lavoro, e il successivo divorzio dalla madre, avvenuto con toni burrascosi.

«Mio padre vive in Ungheria e non ci vediamo da 15 anni», aveva detto il cantante in occasione della kermesse canora.

«Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei che gli scoppiasse il cuore».

Il brano rievoca una telefonata intercorsa tra i due uomini, in cui il padre gli chiedeva se sarebbe mai andato al suo funerale.

«È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre – aveva raccontato in occasione della presentazione all'Ariston – e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l'ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l'avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto».

Covermedia