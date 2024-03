Gianluca Grignani

Era in un locale di lap dance, quando si è sentito male: immediato l’arrivo dell’ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza intorno alle 5 del mattino.

Gianluca Grignani è rimasto in osservazione fino alle 6:30 del mattino presso il pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove è stato portato in seguito al malore accusato in un night club domenica notte.

Il cantante meneghino si trovava presso un locale di lap dance quando intorno alle 3 del mattino si è sentito male. È stato a quel punto che sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Giunto al pronto soccorso su consiglio della sua manager, il cantante ha poi chiesto le auto-dimissioni verso le 6:30.

Dopo la bagarre, Grignani ha voluto dire la sua sui social, scaricando ogni possibile responsabilità.

«Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti. Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. La prossima volta diranno che cammino sulle acque».

Il 22 marzo comincerà il mini tour che vedrà il cantautore esibirsi in alcuni locali: si parte il 22 marzo a Fontaneto d’Agogna nel novarese, il 29 marzo al Fuori Orario di Taneto (Reggio Emilia), sabato 30 al Mamamia di Senigallia, per poi spostarsi mercoledì 3 aprile all’Alcatraz di Milano, e il 4 aprile al Milk di Torino.

