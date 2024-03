Gianna Nannini

Esce oggi, venerdì 22 marzo 2024



, il nuovo album di Gianna Nannini intitolato «Sei nel l’anima».

Gianna Nannini torna alla ribalta con il lancio del suo nuovo album, «Sei nel l’anima», da oggi disponibile sul mercato.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la rocker senese si apre sulle sue ispirazioni, sulle battaglie personali e la sua visione artistica, offrendo una finestra spalancata sul suo mondo interiore.

«Un po’ per distinguerlo dalla mia canzone di qualche tempo fa, un po’ perché volevo mettere l’attenzione sull’anima. Sono partita da quella parola che è il nostro modo per dire soul», ha spiegato Nannini, descrivendo la scelta del titolo del suo album.

«È stato un tilt cerebrale»

Ma Gianna Nannini non si ferma alla musica: la sua vita è stata un viaggio attraverso esperienze intense e momenti di profonda riflessione.

«Quando sei bambino non capisci le differenze – bianco-nero, uomo-donna – che la società amplifica per creare divari. Nell’adolescenza ho vissuto altre difficoltà, non mi sono mai identificata», confessa l'artista, parlando di identità e appartenenza di genere.

Il 1983 emerge come un anno cruciale nella vita di Nannini, un periodo di perdita e rinascita: «Era il periodo di «Fotoromanza»: ho perso me stessa... È stato difficile ma ci sono riuscita: la mia mente ha fatto tutto».

Nonostante le voci sugli eccessi legati alla droga, l'artista chiarisce: «Non so cosa sia accaduto quella volta nello studio di registrazione di Plank... Era un momento in cui stavo facendo il disco... È stato un tilt cerebrale», ricorda Gianna.

«Quando ero incinta c’è stata violenza sulla mia età»

Ripensando alle sue apparizioni televisive degli anni ’80, riflette sulla sua assenza emotiva di quei tempi: «Quando sei dentro non ti accorgi della pressione... Ero tornata, ma ero ancora piccola, appena nata. La ripresa piena è arrivata nel 1990 con «Scandalo»».

La nascita della figlia Penelope ha segnato un altro momento di svolta per la Nannini, che si è trovata al centro di un dibattito mediatico per via della sua età, 56 anni.

«Quando ero incinta c’è stata violenza sulla mia età... Ma chi può permettersi di giudicare?».

Covermedia