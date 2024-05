Jon Bon Jovi: «Quando Dio mi ha tolto la voce, non ho capito perché»

Jon Bon Jovi: «Una delle mie corde vocali si stava consumando» Un addio per sempre? Jon Bon Jovi e il regista Gotham Chopra hanno presentato a febbraio la serie documentaria «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» per la Television Critics Association. Dopo 40 anni nel mondo del rock, il futuro della band Bon Jovi è incerto. Immagine: © Disney+ Il leader della band è stato operato alle corde vocali e attualmente si sta sottoponendo a varie terapie per tornare al livello di suonare dal vivo. Immagine: © Disney+ La serie in quattro parti è anche uno sguardo ai 40 anni di Bon Jovi. La formazione originale da sinistra: il tastierista David Bryan, il bassista Alec Such, il cantante Jon Bon Jovi, il chitarrista Richie Sambora e il batterista Tico Torres. «Quando abbiamo ottenuto un contratto discografico a 20 anni, non sapevo molto altro che scrivere di scuola», dice Jon Bon Jovi a proposito dell'inizio. «Le mie relazioni non si sono interrotte continuamente come per Taylor Swift». Immagine: © Disney+ I membri fondatori del gruppo musicale David Bryan, Jon Bon Jovi e Tico Torres alla première del documentario al festival SXSW di Austin. Alec Such ha lasciato la band nel 1994 a causa di problemi di droga ed è morto nel 2022. Richie Sambora ha dato forfait ad un concerto per lasciare il gruppo nel 2013. Immagine: © Disney+ Jon Bon Jovi: «Una delle mie corde vocali si stava consumando» Un addio per sempre? Jon Bon Jovi e il regista Gotham Chopra hanno presentato a febbraio la serie documentaria «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» per la Television Critics Association. Dopo 40 anni nel mondo del rock, il futuro della band Bon Jovi è incerto. Immagine: © Disney+ Il leader della band è stato operato alle corde vocali e attualmente si sta sottoponendo a varie terapie per tornare al livello di suonare dal vivo. Immagine: © Disney+ La serie in quattro parti è anche uno sguardo ai 40 anni di Bon Jovi. La formazione originale da sinistra: il tastierista David Bryan, il bassista Alec Such, il cantante Jon Bon Jovi, il chitarrista Richie Sambora e il batterista Tico Torres. «Quando abbiamo ottenuto un contratto discografico a 20 anni, non sapevo molto altro che scrivere di scuola», dice Jon Bon Jovi a proposito dell'inizio. «Le mie relazioni non si sono interrotte continuamente come per Taylor Swift». Immagine: © Disney+ I membri fondatori del gruppo musicale David Bryan, Jon Bon Jovi e Tico Torres alla première del documentario al festival SXSW di Austin. Alec Such ha lasciato la band nel 1994 a causa di problemi di droga ed è morto nel 2022. Richie Sambora ha dato forfait ad un concerto per lasciare il gruppo nel 2013. Immagine: © Disney+

Nel documentario «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» e in un'intervista rilasciata durante il Television Critics Association (TCA) Press Tour di Pasadena, Jon Bon Jovi spiega come sta lottando per la sua voce dopo 40 anni di carriera da rockstar.

Jon Bon Jovi, quanto è stato difficile ripercorrere i 40 anni dei Bon Jovi per la docu-serie?

Quello che è stato chiaro a me e al regista Gotham Chopra fin dall'inizio è che non sarebbe stato un documentario squallido in cui mi sarei autodiretto. Gotham è il regista. Il documentario deve mostrare la verità, comprese le verruche, ciò che è stato in passato e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di ciò che ne è uscito.

È anche orgoglioso dei risultati ottenuti negli ultimi 40 anni?

Sono orgoglioso della persona che sono oggi. Non ho molti rimpianti. Avevo un sogno, l'ho perseguito e sto ancora perseguendo il progresso. Di recente sono stato insignito del premio «MusicCares Person of the Year» per il catalogo musicale e la nostra filantropia. A tavola, Paul McCartney era seduto alla mia sinistra e Bruce Springsteen alla mia destra - mia moglie ha cercato di riordinare i segnaposto per sedersi accanto a me, ma io ho protetto i due posti (ride). Quando avevo 18 anni non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione.

Il titolo del documentario «Thank You, Goodnight» suona un po' come un addio.

Lo dico alla fine di ogni concerto. Ma si tratta anche dell'incertezza del mio futuro e di quello della band. Ha a che fare con la mia salute. Ho subito un'operazione alle corde vocali. Sto facendo buoni progressi, ma quando stavamo girando la serie di documentari c'erano ancora molte domande senza risposta. Se non posso più esibirmi sul palco per due ore e mezza, allora è davvero «Thank You, Goodnight».

Ora ha 62 anni. Da rocker come affronta in generale l'invecchiamento?

Non è facile, soprattutto per la questione delle corde vocali, e ora sono pronta a parlarne. Ho la pretesa di definirmi un vero cantante. Ho cantato con Pavarotti, non mi limito a urlare e strillare. So come farlo, ho 40 anni di esperienza. Quando Dio mi ha tolto la voce, non ho capito perché. L'unica cosa che sia entrata nel mio naso è stato il mio dito. Quindi non c'è motivo per cui qualcosa non debba più funzionare.

Cosa c'è che non va nelle corde vocali?

Una delle due si stava letteralmente atrofizzando. Una era spessa come un pollice, l'altra come un mignolo. Quella più forte spingeva quella più debole di lato e io non cantavo più bene. Fortunatamente ho trovato un chirurgo che è riuscito a farmi un impianto per ricostruire il legamento. Il processo è ancora in corso e, come dico nella serie: vorrei riavere i miei strumenti. Posso affrontare il resto, l'invecchiamento. Posso ancora scrivere canzoni ed esibirmi. Sono in terapia da oltre 21 mesi. Di recente ho cantato di nuovo in pubblico per la prima volta e il giorno dopo non ho avuto dubbi. È stata una bella sensazione. Ho una buona docu-serie, un buon album. Mi manca solo l'ultimo pezzo del puzzle e poi sarò felice di tornare a lavorare.

Nella serie, quando chiede al resto della band di fidarsi di lei, le viene da piangere...

... che si riferisce ai primi anni Novanta. Abbiamo ottenuto un contratto discografico e abbiamo avuto successo, ma ho licenziato il primo manager. Il perché lo scoprirete nella serie. Invece di assumere un nuovo manager, feci l'impensabile: creai il Bon Jovi Management e ci rappresentai da solo. La gente pensava che fosse un suicidio per la carriera. Il sostentamento dei membri della band dipendeva da questa decisione folle. Ho chiesto loro di non ascoltare l'ex manager, l'industria o il loro stesso ego e di fidarsi di me, così saremmo andati avanti per sempre come i Rolling Stones. Si sono fidati di me e così, con il management dei Bon Jovi e l'aiuto di un avvocato, abbiamo fatto tutto da soli fino al 2016, quando ho raggiunto i miei limiti e ho assunto di nuovo un manager.

Come è stato deciso chi avrebbe partecipato alla docu-serie?

Non volevamo un film con tante teste che dicessero la loro sui Bon Jovi. È la storia della band e la band dovrebbe raccontarla. Ci sono poi Southside Johnny e Bruce Springsteen, perché sono stati dei mentori e ci hanno conosciuto quando eravamo al liceo. Quando gli altri membri della band, compreso Richie, esprimono il loro punto di vista, è un po' un pugno in faccia, ma ovviamente non l'ho fatto togliere. Nessuno deve temere conseguenze o ego ammaccati.

L'unica costante nella vita e nel mondo della musica è il cambiamento. Come si affrontano i cambiamenti?

Abbiamo iniziato con le cassette audio quando non c'erano i computer e i telefoni cellulari, e abbiamo visto tutto, dalle otto tracce ai CD e allo streaming. Sono un tipo adattabile, ho visto i capi discografici andare e venire e le aziende cambiare nome. Ma sono stato con la stessa etichetta per 40 anni. Penso che sia positivo che il prossimo Bob Dylan possa ascoltare le sue canzoni in streaming e non debba affidarsi alla playlist di una stazione radio o a un'apparizione televisiva. Ormai è acqua passata. Se si persegue la propria verità e si continua a farlo, si troverà il proprio pubblico.

Il rock 'n' roll è stata una rivoluzione. Che ruolo ha la musica nella società di oggi?

La musica ha sempre influenzato la cultura. Dove sarebbe il mondo senza canzoni come «This Land is Your Land» di Woody Guthrie o «Blowin' in the Wind» di Bob Dylan? Gli artisti riflettono il mondo che li circonda, se lo vogliono. A volte si ha la fortuna di avere una musica che ha un significato che va al di là dei confini nazionali e delle generazioni. Ho ricevuto una lettera di due pagine scritta a mano dal presidente Zelensky, in cui mi spiegava il profondo significato che «It's My Life» ha per il popolo ucraino. Cioè: porca vacca! Ho scritto la canzone dalla mia prospettiva di allora e ora colpisce le persone in modi nuovi in altre culture.

Come si sente quando ascolta i suoi vecchi classici?

Il catalogo musicale dei Bon Jovi resiste alla prova del tempo e ne sono orgoglioso. Da giovane, a metà degli anni '90, sono certamente migliorato come cantante. Di recente ho visto la nostra performance di «Blaze of Glory» agli Oscar. All'epoca ho pensato che non fosse male. Ora penso: siamo stati dannatamente bravi! Ora sto mixando il nostro nuovo album e spero di poter essere la migliore versione di me stesso nel 2024. Questo è il mio obiettivo.

«Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» è disponibile su Disney+.