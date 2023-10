Gianni Sperti

L’opinionista di «Uomini e Donne» si è presentato davanti al giudice Loredana Galasso, per deporre nel processo che lo vede parte offesa.

Gianni Sperti ha testimoniato in tribunale contro un 51enne di San Giorgio, ex fidanzato di una sua familiare. L’uomo è accusato di aver minacciato e perseguitato l’opinionista di «Uomini e Donne», costringendolo a modificare le sue abitudini di vita.

La diatriba è cominciata 3 anni fa quando Sperti è diventato bersaglio dell’uomo che lo ha tempestato con pesanti messaggi e minacce. Temendo per la sua incolumità, Sperti è così ricorso alle vie legali assistito dall'avvocato Marco Pomes.

Di recente in un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Sperti ha espresso preoccupazione in merito alla sua sua vita privata. «Nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare… Lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina».

