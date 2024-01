Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non hanno ancora fissato la data del loro matrimonio. Impegnato a Euro 2024 con la Nazionale nel ruolo di capo delegazione, l’ex campione del mondo è costretto a rivedere i piani di nozze con la giornalista.

L’ex campione del mondo ha chiesto la mano alla giornalista ormai un anno fa. I due avevano scelto come periodo per le nozze giugno 2024, ma per la concomitanza con gli Europei di calcio, che vedranno impegnata la Nazionale di Luciano Spalletti nel torneo, il fatidico sì rischia di slittare.

«Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso», ha dichiarato Buffon a Il Corriere della Sera.

Gigi, che ha appeso i guantoni al chiodo lo scorso anno, partirà con la squadra in quanto capo della delegazione della Nazionale.

La proposta

Sulla proposta di matrimonio, Ilaria, sempre sul Corriere, ha raccontato: «Devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: "Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?". Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve…»

Per Buffon si tratterà del secondo matrimonio dopo quello con Alena Seredova, da cui ha avuto i figli Louis Thomas e David Lee.

Ilaria è mamma di Pietro, 12 anni, avuto con l'ex Rocco Attisani. Nel 2016 è nato invece dalla relazione con Buffon Leopoldo Mattia.

