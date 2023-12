Il direttore artistico delle Giornate di Soletta Niccolò Castelli. (immagine d'archivio) Keystone

Le 59esime Giornate di Soletta, che inizieranno tra poco più di un mese, presenteranno 238 opere. Il programma comprende 23 prime mondiali e 13 prime svizzere, come annunciato oggi dal festival. I film analizzeranno le condizioni sociali.

Due pellicole trattano il conflitto israelo-palestinese mentre ampio spazio verrà dedicato anche al tema della migrazione. Poiché il pubblico è spesso sommerso dai contenuti digitali, il compito del festival è quello di fornire un orientamento, ha detto il direttore artistico Niccolò Castelli.

Le Giornate di Soletta affronteranno anche le sfide del settore, come le opportunità e i pericoli dell'intelligenza artificiale (IA) e la carenza di tecnici sui set.

Oltre ai film di finzione ci saranno anche documentari, cortometraggi nonché una serie TV. Per la prima volta nella nuova categoria «Visioni» (nota in precedenza come «Opera Prima") oltre ai film di debutto si renderà omaggio alle seconde opere. I registi devono continuare ad essere sostenuti anche dopo il loro primo film.

brbu, ats