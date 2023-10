Giovanni Allevi

Sono state annunciate sette nuove date del Piano solo tour, che vedrà Giovanni Allevi impegnato in performance inedite, dopo la lunga malattia.

Solo due settimane fa il compositore aveva postato sui social un messaggio incoraggiante.

«Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po', cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po' di pazienza... aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme. Giovanni».

Le date del Piano solo tour sono le seguenti: 12 febbraio a Parma, 15 febbraio presso il Teatro Massimo di Pescara. Il 27 febbraio al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre il 29 sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. Il 3 marzo è atteso all’Auditorium Parco della Musica a Roma, il 12 aprile al Teatro di Varese, e il 27 aprile, al Teatro dal Verme di Milano.

I biglietti dei concerti sono disponibili sul sito di TicketOne.

Covermedia