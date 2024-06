Giulia De Lellis

Dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta, durata quattro anni, l'influencer si gode la libertà sentimentale.

Giulia De Lellis, l'influencer seguita da oltre cinque milioni di follower su Instagram, ha recentemente confermato il suo status di single.

Dopo la fine della sua ultima relazione sei mesi fa, Giulia si sta godendo il momento con nuove frequentazioni senza legami seri.

Parlando della sua attuale situazione sentimentale, Giulia ha rivelato, come riporta Fanpage: «La mia ultima storia è terminata sei mesi fa, da allora ho avuto solo belle frequentazioni». La sua precedente relazione, durata quattro anni, con Carlo Gussalli Beretta, è ormai un capitolo chiuso. Sebbene ci siano state voci di una relazione con Giano Del Bufalo, Giulia ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale, chiarendo che si tratta solo di amicizia.

Fanpage.it ha avuto l'opportunità di dare una sbirciata nel telefono di Giulia De Lellis, scoprendo alcuni dettagli interessanti sulla sua vita privata. L'ultima foto scattata è una citazione dalla canzone «Amici Mai» di Antonello Venditti: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Giulia ha spiegato che questa frase, pur rappresentando la sua passione per la musica, non riflette necessariamente la sua situazione amorosa attuale: «Non è il mio caso perché secondo me certi amori sanno anche chiudersi. Poi non si sa mai, sono probabilmente diventata famosa perché dico una cosa e faccio l'opposto».

L'influencer ha un rapporto speciale con i ricordi, tanto da conservare oggetti simbolici delle sue relazioni passate in scatole dedicate. Giulia ha raccontato: «Essendo un po' patetica, ho un rapporto molto bello con i ricordi. Anche in ambito sentimentale, ho proprio delle scatoline in cui conservo le cose più importanti e simboliche di ogni relazione».

Giulia non guarda al passato con rancore, anzi, spera che i suoi ex fidanzati trovino la felicità. «Io seguo tutti i miei ex su Instagram, anche quelli che attualmente hanno altre relazioni», ha dichiarato. Tra questi, Carlo Gussalli Beretta, che ha ufficializzato la sua storia con Melissa Satta. Giulia commenta con serenità: «Alla fine dei conti la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l'importante è che siano felici».

