Giulia De Lellis

Nel podcast di Giulia Salemi, l’influencer ha commentato gli ultimi gossip sulla sua vita privata.

Covermedia

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono tornati insieme: a farlo sapere è stata l’ex corteggiatrice di «Uomini e Donne» a «Non solo x moda», il nuovo podcast di Giulia Salemi.

«Damellis back? No. C’è questa persona nella mia vita e ci sarà per sempre. Sì buoni rapporti. – ha spiegato – Alcuni travagliati, alcuni divertenti. Quando ho scritto il libro («Le corna stanno bene su tutto») mi ha odiata, ma ci siamo anche tanto amati. No, non mi sono vendicata, l’ho fatto per me. È stato uno sfogo e tu non sai quanto mi abbia aiutata quel libro».

Giulia ha ammesso di essere «un disastro in amore perché sono un pasticcio e perché sono stufarella. Se mi annoio facilmente? Sì. Poi sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora io non abbia trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena. L’ultima mia storia è durata quattro anni (quella con Carlo Beretta, ndr)».

La De Lellis si è detta single anche se stando alle recenti paparazzate starebbe frequentando Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana.

