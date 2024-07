Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alla Mostra internazionale del cinema di Venezia del 2023 (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano il loro primo figlio. La coppia, nata all'interno della casa del «Grande Fratello Vip» nel 2021, annuncia la lieta notizia su Instagram.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori. A comunicare la lieta notizia sono stati sui social media la modella e conduttrice e l'ex tronista di «Uomini e Donne».

«Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà», si legge nel post.

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del «Grande Fratello Vip», nel 2021. Lo scorso anno hanno attraversato un periodo di crisi, che lasciava presagire a una rottura.

«E siamo ancora qua», aveva scritto Giulia in un post Instagram in cui i due apparivano abbracciati, scacciando via le voci di una separazione. «Perché dal sentimento nasce la forza per superare ogni difficoltà».

