Giuseppe Brindisi

Cambio di conduttori nel palinsesto Mediaset: il giornalista, volto storico del Tg4, è passato al timone del talk precedentemente condotto da Andrea Giambruno.

Da ieri Giuseppe Brindisi è passato alla conduzione del talk «Diario del giorno», prendendo di fatto il testimone da Andrea Giambruno, cacciato per via dei fuorionda sessisti diffusi da «Striscia la Notizia».

Lo storico volto del Tg4, conduttore anche di «Zona Bianca», ha preso con filosofia il cambio di rotta.

«Questo è un grosso investimento dell'editore e della rete sulla trasmissione – spiega Brindisi come riporta il Corriere della Sera -, sono molto contento, sono abituato agli inizi, come per «Stasera Italia».

Il Tg4 attualmente in onda è un'idea innovativa e brillante del direttore Pucci, concordata con il direttore generale dell'informazione Crippa. Se le cose sono andate in questo modo nel passato spero proseguano con successo anche in futuro».

Il caso Giambruno risale allo scorso autunno quando è scoppiata la polemica per via di frasi inopportune e altamente offensive rivolte ad alcune colleghe nell’ambiente di lavoro.

«Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?», domanda Giambruno ad una collega in uno degli audio, a cui replica una voce femminile: «L'hai già fatto».

«Tu sei fidanzata?», chiede ancora. «Sм, gliel'hai già chiesto stamattina Andrea», ribatte ancora la donna, mentre Giambruno marca a stretto giro la ragazza presa di mira.

«Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Come amore? Sai che io e xxx abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu... Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con xxx. Però xxx generalmente va a Madrid a ciu... Ma hai scopa*o?».

«Ascolta – si sente ancora dire da Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio (…) C'è un test attitudinale? Si sco*a».

Covermedia