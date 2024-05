Glen Powell

L'attore, 35 anni, è stato vittima di un crudele scherzo di Cruise durante le riprese di «Top Gun: Maverick».

Covermedia

Glen Powell ha visto la morte in faccia sul set di «Top Gun: Maverick».

Il protagonista Tom Cruise, 61 anni, ha tramato un crudele scherzo al più giovane collega, 35 anni, fingendo di aver perso il controllo dell'elicottero con cui stavano planando sopra i Pinewood Studios di Londra, nel 2022.

Ricordando l'episodio, Glen ha dichiarato a GQ: «Tom iniziò a urlare: «Oh no, oh no», poi fece perdere quota all'elicottero sopra Londra... io mi dicevo: «Sto per essere il ragazzo sconosciuto che muore con Tom in una nuvola di fumo nel bel mezzo di Londra?"».

Nella stessa intervista, Glen ha rivelato di aver insistito affinché venissero apportate delle modifiche al suo personaggio in «Top Gun: Maverick», prima di accettare il ruolo.

Inizialmente Powell fece un provino per la parte di Rooster, poi assegnata a Miles Teller. A lui venne invece offerto il ruolo di Hangman, che nella sceneggiatura originale era un pilota arrivato al successo grazie al nepotismo.

«Dissi: «Se io fossi il montatore di questo film, tagliere la sua parte immediatamente"», ha raccontato.

L'attore ha lavorato con il team creativo per cambiare alcune caratteristiche del suo personaggio. «Il punto era: «In che modo Hangman è utile alla storia e come può contribuire a ricreare le atmosfere di Top Gun che state cercando?"».

«Ho spiegato le mie ragioni a Tom. Tom è una persona che sa ascoltare. Ascolta i membri del suo team, i suoi collaboratori e le persone».

Covermedia