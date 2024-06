Brian Johnson e Angus Young sul palco del Letzigrund. Keystone

Il leggendario gruppo rock degli AC/DC ha infiammato sabato sera lo stadio Letzigrund di Zurigo. Il concerto ha registrato il tutto esaurito – 47'000 persone – ed è durato poco più di due ore.

SDA

Lo show, iniziato verso le 20 esattamente al termine della partita vinta dalla Svizzera sull'Italia agli Europei di calcio (il pubblico si è fatto sentire con cori a sostegno della Nazionale di Murat Yakin), si è aperto con i classici «If You Want Blood (You've Got It)» e «Back in Black». Ventuno le canzoni suonate, fra cui ovviamente la celeberrima «Highway to Hell».

Malgrado gli anni passino, la band, formatasi a Sydney nel 1973, si è mostrata entusiasta come sempre. Spalleggiato dal cantante Brian Johnson (76 anni), il chitarrista Angus Young (69 anni) si è presentato sul palco sfoggiando la sua iconica uniforme scolastica.

Per Johnson si è trattato di un ritorno, dato che, a causa di gravi problemi all'udito, aveva dovuto saltare l'ultimo tour degli AC/DC nel 2016, che aveva portato la rock band anche al Wankdorf di Berna. In quell'occasione era stato rimpiazzato da Axl Rose dei Guns N' Roses.

bt, ats