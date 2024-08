Aerosmith

La storica band si ritira dalla scena dopo l'infortunio di Steven Tyler.

Covermedia

Gli Aerosmith hanno annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalle tournée.

La notizia arriva quasi un anno dopo che il frontman Steven Tyler, 76 anni, ha subito una frattura della laringe durante un concerto lo scorso settembre.

La band ha rilasciato una dichiarazione confermando la decisione: «Come sapete, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro. Ha trascorso mesi lavorando instancabilmente per recuperare la sua voce dopo l'infortunio. Nonostante abbia avuto il miglior team medico al suo fianco, è chiaro che un recupero completo non è possibile».

La dichiarazione continua: «Abbiamo preso una decisione difficile e straziante, ma necessaria, come una band di fratelli: ci ritiriamo dalle tournée. Siamo infinitamente grati a tutti coloro che erano entusiasti di partire in tour con noi un'ultima volta».

Aggiornamento dalla figlia in febbraio

In febbraio, la figlia di Steven, Mia, aveva aggiornato i fan sulle condizioni del padre: «Non dovrebbe parlare a volte, quindi devo letteralmente urlargli di non stare al telefono con me e di mandarmi solo messaggi,» ha detto scherzando. «Non riesci a farlo stare zitto, non riesce a chiudere quella bocca,» ha aggiunto, precisando che comunque è «molto sano».

Gli Aerosmith, formati nel 1970, sono famosi per rock classici come «Love in an Elevator» e «I Don't Want to Miss a Thing». Il loro ultimo album, «Music From Another Dimension!», è stato pubblicato nel 2012, e Steven Tyler ha rilasciato un album solista nel 2016.

