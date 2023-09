Più popolare che mai: ci sono enormi sconti sugli articoli del fan shop di Michael Schumacher. KEYSTONE

La leggenda della Formula 1 Michael Schumacher è ancora nel cuore di tutti i suoi fan, anche se non si sa nulla delle sue attuali condizioni. Al momento nel suo fan shop è in corso una grande svendita, a dimostrazione che la sua popolarità non è diminuita.

Hai fretta? blue News riassume per te Michael Schumacher è stato sette volte campione del mondo di Formula 1 e conta ancora milioni di fan a quasi dieci anni dal suo incidente.

Il suo fan shop offre grandi sconti.

Non si sa però quale sia l'attuale stato di salute di Schumi. La sua famiglia si prende cura di lui a casa. Mostra di più

Il fan shop di Michael Schumacher offre sconti su innumerevoli articoli. Borracce, maglioni, modellini di automobili, poster, scarpe, zaini e libri sui piloti da corsa sono attualmente disponibili a meno della metà del prezzo originale.

Un fan può comprarsi subito al prezzo più conveniente, se lo vuole, una maglietta o un cappello di Schumi: nel negozio di articoli da regalo si trova di tutto, dal 50% al 77% di sconto.

Non sorprende che le vendite stiano andando bene. Per milioni di persone in tutto il mondo, Michael Schumacher è ancora il miglior pilota che sia mai esistito. Anche se non si è più saputo nulla di pubblico sull'ex sportivo da quasi 10 anni, nessuna notizia né di lui né del suo stato di salute.

«È ancora lì, ma è diverso»

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha avuto un incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 e ha sbattuto la testa contro una roccia. Le conseguenze sono state una grave lesione cerebrale traumatica e un coma artificiale. L'unica informazione che la famiglia del pilota ha divulgato al mondo esterno è che vive a casa ed è accudito amorevolmente.

Sua moglie Corinna una volta ha dichiarato in un documentario sul marito: «È ancora lì, ma è diverso». Anche suo figlio Mick ha detto: «Vorrei parlare con mio padre della mia passione per gli sport motoristici, ma non posso».

La famiglia Schumacher non vuole dire nulla di specifico. E probabilmente resterà così per un po’. Si può solo speculare se Schumi apparirà mai di nuovo in pubblico.

Nonostante tutto, dal suo account Instagram si vede che i fan gli sono ancora fedeli: ha 1,3 milioni di follower.