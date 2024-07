Gli "Swifties" davanti allo Stadio del Letzigrund a Zurigo. Keystone

I fan della star americana Taylor Swift, gli «Swifties», hanno iniziato a fare la fila stamane a partire dalle 10.00 davanti allo stadio del Letzigrund. La cantante si esibisce questa sera per la prima di due date a Zurigo.

SDA / pab SDA

I fan sono autorizzati a fare la coda dalle 10.00. Le porte dello stadio aprono alle 15.30. Gli «Swifties» sono già presenti in massa davanti allo stadio, equipaggiati con sedie da campeggio, ombrelloni e bottiglie d'acqua.

Si sente parlare francese, inglese, spagnolo e tedesco. Pure degli americani hanno seguito il loro idolo fino in Europa, anche perché, paradossalmente, risulta più economico comperarsi un biglietto per l'evento a Zurigo che per uno negli Stati Uniti, dove i prezzi possono raggiungere anche un paio di migliaia di dollari a testa.

Già lunedì si sono registrate lunghissime code davanti allo shop di articoli e gadget di Taylor Swift.

Molta gente rimarrà fuori dallo stadio

In principio, soltanto i fan che possiedono un biglietto sono autorizzati a rimanere davanti allo stadio.

Durante altri concerti di Taylor Swift, centinaia di fan sono tuttavia arrivati senza biglietto fino alle porte dei diversi impianti. Il fenomeno dovrebbe ripetersi nella città sulla Limmat, con alcune decine di migliaia di persone che si accamperanno attorno allo stadio.

Al suo interno, anche se è la struttura più grande per un concerto in Svizzera, possono trovare posto al massimo 47.000 persone. Nelle due serate ne sono attese più di 100.000 in città.

Anche per questo motivo la polizia municipale zurighese ha annunciato che diverse strade attorno alla struttura sportiva sono chiuse alla circolazione.

Il primo concerto di Taylor Swift su suolo elvetico inizia alle 17.45 con il gruppo spalla Paramore.

SDA / pab