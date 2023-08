Alex Schwazer

Alex Schwazer sarà un nuovo inquilino della casa del «Grande Fratello Vip».

Secondo TvBlog, il maratoneta varcherà la fatidica porta rossa l’11 settembre, data in cui inizierà la nuova edizione del reality show.

Lo sportivo è stato per anni un simbolo dello sport italiano fino allo scandalo doping che lo travolse nel 2012, quando venne trovato positivo durante un controllo. Da lì è iniziato per l’oggi 38enne un complesso caso giudiziario conclusosi con la squalifica fino al 2024.

Di recente la storia di Alex è diventata una docuserie su Netflix. «È stato bello raccontare un arco temporale molto ampio, andare nei dettagli, raccontare particolari che di solito non trovano spazio. Volevo andare a fondo, senza altri scopi. Questo per me è stato l'obiettivo principale. Nessuna rivincita», ha dichiarato di recente a today.it. Per lui si tratterebbe della seconda esperienza in un reality, dopo aver partecipato a «Pechino Express» nel 2022.

Tra gli altri nomi circola anche quello di Giampiero Mughini: dopo «Ballando con le stelle», il noto scrittore e opinionista televisivo sarebbe pronto a un’esperienza del tutto nuova.

A condurre il programma sarà ancora Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici nell’inedita veste di opinionista.

