Guns 'N' Roses

La fotografa Katarina Benzova accusa la band di aver usato illegalmente i suoi scatti e il loro manager Fernando Lebeis per abusi sessuali.

I Guns 'N' Roses sono stati denunciati con l’accusa di violazione del copyright e molestie sessuali.

Come riportato sui documenti legali ottenuti da New Music Express, la fotografa Katarina Benzova ha citato in giudizio la storica rockband capitanata da Axl Rose, accusando di abusi sessuali il manager Fernando Lebeis.

Benzova ha dichiarato di aver scattato delle foto alla band da freelance in occasione di 364 concerti, tra il 2010 e il 2022. Secondo le sue ricostruzioni, il gruppo avrebbe «riprodotto, pubblicato, distribuito, e venduto a terzi» una serie di scatti di cui lei possedeva la licenza e di cui la band non aveva più i permessi di utilizzo.

Secondo la fotografa, la band avrebbe alterato le foto per evitare la denuncia, dichiarando falsamente di poterle utilizzare.

Le denunce per abusi sessuali

Nella seconda parte dell’esposto, la fotografa ha dichiarato di aver ricevuto delle sgradite avance sessuali da parte di Lebeis sin dall’inizio del suo incarico da manager, nel 2016. Dopo averlo ripetutamente respinto, l’uomo avrebbe iniziato a insultarla con «nomignoli, richieste assurde, umiliazioni, bullismo».

Lebeis le avrebbe inoltre abbassato l’ingaggio senza fornirle alcuna spiegazione, trattenendo i pagamenti, ignorando i suoi tentativi di utilizzare dei contratti stipulati con la band, spostandola in hotel economici durante i tour, chiedendole di pagare di tasca propria le spese di viaggio che Team Brazil aveva promesso di coprire, rifiutandosi infine di riconoscerle il diritto d’autore per le foto.

Nell’ottobre 2022 è infine arrivato il licenziamento per «questioni di budget». Secondo la donna, Lebeis si sarebbe vendicato di lei per aver respinto le sue avance.

Nella denuncia Benzova ha citato i Guns ’N’ Roses, la società che gestisce gli affari del gruppo, la Gundam LLC, Team Brazil e Lebeis.

