Gwen Stefani

Dopo il divorzio da Gavin Rossdale, la cantante dei No Doubt racconta come l'amore con Blake le abbia cambiato l'esistenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Per Gwen Stefani, il matrimonio con Blake Shelton è stata «un'altra possibilità di vivere».

La separazione fra lei e Gavin Rossdale, annunciata nel 2015, fu una fase dolorosa per la cantante.

Gwen e Blake si sono sposati nel luglio 2021

Il loro legame è stato rafforzato da un'insolita passione comune: il giardinaggio. Mostra di più

Per Gwen Stefani, il suo matrimonio con Blake Shelton non è stato solo una storia d'amore, ma una rinascita.

In una recente intervista con «The Guardian», la cantante ha descritto la sua relazione con il collega di «The Voice» come «una seconda possibilità nella vita».

Il divorzio da Rossdale

«Incontrare mio marito è stato come avere un'altra possibilità di vivere», ha confidato Gwen Stefani, ripensando al divorzio da Gavin Rossdale, suo ex marito per 12 anni. «Quando la mia famiglia è andata in pezzi, è stato un disastro. Come fai a rialzarti da una cosa del genere? Ma Dio ha messo Blake sulla mia strada per amarmi».

La separazione tra Gwen e Gavin, annunciata nel 2015, fu una fase dolorosa per la cantante, che si trovò a dover ricostruire la sua vita mentre cresceva i tre figli avuti dall'ex: Kingston (18 anni), Zuma (16 anni) e Apollo (10 anni).

La passione comune

Dopo sei anni di frequentazione, Gwen e Blake si sono sposati nel luglio 2021.

Durante la pandemia, i due hanno trovato un'insolita passione condivisa che ha rafforzato il loro legame: il giardinaggio. «So che può sembrare strano, ma io e Blake ci siamo uniti grazie al giardinaggio», ha rivelato Gwen. «In Oklahoma, durante il lockdown, abbiamo scoperto un edificio molto antico sul terreno, con alcune iris viola piantate forse secoli fa. Sono sopravvissute nel tempo, ed è stato meraviglioso prendersene cura insieme».

Questa esperienza è diventata l'ispirazione per «Purple Irises», il duetto pubblicato all'inizio di quest'anno, in cui la coppia celebra il potere dell'amore rinato. «Ho scritto quella canzone – ha spiegato Gwen – per raccontare cosa significa trovare il vero amore e le insicurezze legate al timore di perderlo».

