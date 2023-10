Gwen Stefani

La cantante ottiene il prestigioso riconoscimento dalla Hollywood Chamber of Commerce.

Brilla sulla Hollywood Walk of Fame anche la stella di Gwen Stefani. La cantante è stata insignita del prestigioso riconoscimento dalla Hollywood Chamber of Commerce, dopo una lunga carriera costellata di grandi successi.

«Nemmeno nei miei sogni più folli mi sarei mai immaginata che un giorno avrei avuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame», ha dichiarato l’ex frontwoman dei No Doubt durante la cerimonia. «È qualcosa di veramente assurdo per me!».

Gwen era accompagnata alla kermesse dal marito Blake Shelton e dai suoi tre figli Kingston, Zuma e Apollo.

Durante il discorso di accettazione, la star ha ringraziato il produttore musicale Jimmy Iovine, che era tra il pubblico accanto all’icona del country Reba McEntire. Gwen ha ricordato il primo incontro con Iovine, il primo a dirle che un giorno sarebbe diventata «una star».

«Ricordo che mi dicesti: «In sei anni, sarai una star». E io ti risposi: «Sei anni? È impossibile. Forse tra sei anni sarò incinta del mio quinto figlio. Non farò di certo musica»», ha ricordato. «Sei anni dopo, Don’t Speak era in cima a tutte le classifiche mondiali, aveva ragione!».

Il presidente e CEO della Hollywood Chamber of Commerce, Steven Nissen, ha annunciato che il 19 ottobre verrà ribattezzato Gwen Stefani Day.

Covermedia