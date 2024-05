Halle Berry

L’attrice è salita sulle scale del Campidoglio degli Stati Uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica su «questa fase della vita».

Halle Berry è entrata ufficialmente in menopausa.

L'attrice di 57 anni si è unita a un gruppo di senatori per promuovere una legge che destinerebbe 275 milioni di dollari (circa 219,4 milioni di euro) alla ricerca e all'educazione sulla menopausa. «Sono in menopausa, ok?» ha dichiarato. «Bisogna eliminare la vergogna legata alla menopausa. Dobbiamo parlare di questa parte del tutto normale della nostra vita che accade».

L'attrice sostiene che questo tema debba essere divulgato senza esitazioni. «I nostri medici non riescono nemmeno a pronunciare la parola, figuriamoci accompagnarci in questo percorso.»

La star di Catwoman ha raccontato di come le fu inizialmente diagnosticato erroneamente l'Herpes, prima della corretta diagnosi di perimenopausa. Halle è una delle molte celebrità che parlano apertamente della menopausa con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare altre donne a gestire i sintomi.

Drew Barrymore ha investito in Evernow, una società di telemedicina specializzata nella menopausa, mentre Naomi Watts ha fondato Stripes, una società che offre soluzioni olistiche per la menopausa, come miscele di vitamine e creme idratanti.

