Halle Berry

L'attrice smentisce le voci sul casting del film con Ben Affleck e scherza sul fatto di aver evitato un disastro.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Al contrario di ciò che dicevano alcuni rumours, Halle Berry ha dichiarato di non essere mai stata scritturata per il film del 2003 «Gigli».

La prima scelta per il ruolo nell'opera di Martin Brest era caduta su Jennifer Lopez.

Secondo Berry, J-Lo fu scelta per via del rapporto con Ben Affleck, star di quel film con cui ha iniziato avrebbe iniziato a frequentarsi poco dopo. Mostra di più

Halle Berry ha negato di essere stata scelta per il film «Gigli» prima di Jennifer Lopez.

L'attrice premio Oscar ha voluto chiarire le voci secondo cui era stata inizialmente scritturata per il flop del 2003 al fianco di Ben Affleck, per poi essere sostituita dalla Lopez.

Schivato il disastro

«Non è vero, assolutamente no... lasciatemi spiegare cosa è successo, vi racconto tutto», ha detto la Berry durante il podcast «Armchair Expert» di Dax Shepard.

«Ero in lizza per la parte, così come Jennifer. Entrambe abbiamo avuto un incontro con il regista Martin Brest. Io ero convinta di voler quel ruolo, volevo lavorare con Brest e con Ben. Ma alla fine Ben decide che vuole Jennifer, quindi non ottengo il lavoro. Non sono stata scelta; non ho avuto la parte. Lei l'ha ottenuta e mi ha battuta».

Halle ha poi scherzato, ammettendo di aver evitato un disastro: «Ragazzi, sono felice che sia andata così. Potrei non essere qui ora, se l'avessi fatto».

Non per merito

La star di «Codice: Swordfish» ha anche riconosciuto che la decisione di casting potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali, dato che J-Lo e Affleck avevano iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti sul set.

«Ora capisco perché lei ha ottenuto la parte, capisco cosa c'era sotto», ha aggiunto l'attrice.

La Lopez e Affleck, che hanno lavorato insieme anche nel film del 2004 «Jersey Girl», si sono frequentati dal 2002 al 2004.

Molti anni dopo, nel 2021, hanno riacceso la loro relazione e si sono sposati l'anno successivo. Dopo mesi di speculazioni su una possibile crisi, Jennifer ha chiesto il divorzio ad agosto.

Covermedia