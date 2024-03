Halle Berry

Halle Berry ha condiviso un momento di profonda apprensione che, inaspettatamente, si è rivelato essere una tappa naturale della vita di ogni donna: la perimenopausa.

Covermedia

Halle Berry ha raccontato i dettagli privati di un'esperienza intima. Durante un rapporto sessuale con il suo partner, il cantautore Van Hunt, di 54 anni, l’acclamata attrice è stata colpita da un dolore inspiegabile, che l’ha portata a una diagnosi errata.

«Mi sentivo come se avessi lame di rasoio all'interno della vagina. Ho preso d'assalto l'ufficio del mio ginecologo esclamando: «Dio mio, che cosa sta accadendo?». È stata un'esperienza agghiacciante», ha condiviso Halle, nel corso di un panel insieme alla First Lady Jill Biden. «Lui mi ha guardato e ha detto: «Hai il caso di herpes più grave che abbia mai visto». Io, incredula, ho risposto: «Herpes? Ma se io non ho l’herpes!»».

A 57 anni, Halle si è immediatamente confrontata con il suo compagno e dopo una serie di test, entrambi sono stati sollevati dal peso dell'incertezza, risultando negativi al virus.

«Solo dopo ho capito che quello era un sintomo della perimenopausa», ha poi elucidato l'attrice. Questa fase, precursore della menopausa, segna il momento in cui il corpo di una donna inizia a produrre meno estrogeni.

La rivelazione ha infiammato in Halle una passione bruciante per la divulgazione e la sensibilizzazione riguardo gli effetti della perimenopausa. «Il mio medico era al verde di informazioni e non mi ha affatto preparata a ciò che stavo per affrontare», ha esposto con franchezza. «E stata quella la scintilla che mi ha fatto dire: «Dio, devo mettere in gioco la mia visibilità. Devo impegnare tutto me stessa, è il momento di iniziare a fare la differenza per le altre donne»».

