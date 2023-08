Halle Berry in menopausa: «Sono la versione migliore di me stessa»

Halle Berry

L'attrice 56enne ha incoraggiato le donne a sfidare gli stereotipi sull’invecchiamento e la maternità.

Spente le 56 candeline, Halle Berry è una donna risolta che non si sottomette ai diktat della società patriarcale.

Nell’intervista rilasciata alla rivista Women's Health, l’attrice premio Oscar, ha toccato temi delicati, come quello della menopausa, esortando le donne a sfidare gli stereotipi sull'invecchiamento.

«La cosa più importante nel possedere la propria sessualità come donna è accettare il punto in cui ci si trova, e abbracciarlo», ha esordito la star di Monster's Ball.

«Sto sfidando gli stereotipi»

«E lo dico perché sono nel bel mezzo della menopausa. E sto mettendo in discussione tutto ciò che pensavo di sapere sulla menopausa. Cose come: «La tua vita è finita», «Sei usa e getta», «La società non ha più posto per te». «Dovresti andare in pensione». Sto sfidando tutti quegli stereotipi su come si debba apparire in un certo modo o sentirsi in un certo modo. Sono la versione migliore di me stessa ora che ho raggiunto i 56 anni».

Halle non si preoccupa più di ciò che pensano gli altri e non ha paura di esprimere i suoi veri sentimenti.

«Ho il massimo da offrire. Non ho più nulla da dare. Sono solidamente calata nella mia condizione di donna. Ho finalmente capito che quello che ho da dire ha valore, anche se nessun altro è d’accordo».

«Figli? Fateli solo se li volete»

Nell'intervista, Halle si è poi rivolta alle donne sulla trentina che non vogliono necessariamente avere figli.

«Se volete avere dei figli, non dovete essere definite da quelle vecchie ideologie secondo cui questo è ciò che le donne «devono' fare'», ha spiegato Halle che ha avuto due figli: Nahla (15) con l'ex Gabriel Aubry, e Maceo-Robert (9) nato dall’unione con l’ex marito Olivier Martinez.

«Fatelo solo se lo volete, perché rinunciate a molto della vostra vita personale per coltivare queste altre vite. E forse non sei una donna che vuole farlo. Non c'è niente di male, non c'è giudizio. Sii chiara su chi sei e su come vuoi vivere la tua vita, perché è tua e solo tua».

Covermedia