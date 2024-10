Halle Berry

L'attrice Premio Oscar vuole indossare di nuovo i panni di Sofia.

Covermedia

Halle Berry è apparsa per la prima volta nell'universo di «John Wick» nel 2019, nel terzo film della saga. Nel quarto capitolo, uscito nel 2023, il suo personaggio era invece assente.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, la Berry ha confermato che interpreterebbe volentieri di nuovo Sofia se il regista Chad Stahelski la contattasse. «(Lo farei) in un batter d'occhio. Ho amato quel personaggio e adoro Chad», ha affermato.

Nel terzo film, Sofia è stata presentata come l'ex amica di John e la direttrice del Continental Hotel a Casablanca, in Marocco. Lo ha aiutato nella sua lotta contro l'organizzazione High Table per ripagare un debito dopo che lui aveva salvato sua figlia e l'aveva messa in clandestinità.

All'epoca, Sofia aveva detto che sua figlia avrebbe potuto trovarsi nei guai se avesse aiutato John, portando molti a chiedersi se questa trama sarebbe stata ripresa in un film futuro.

«Adoro John Wick e ho amato quel personaggio»

Affrontando quel filo conduttore la Berry ha ammesso: «Sì, avrei voluto che accadesse, ma non è quella la strada che hanno preso. Pensavo che sarebbe stata una trama interessante. Ne abbiamo parlato, questo è sicuro. L'abbiamo seminata in John Wick: Capitolo 3 e abbiamo parlato di uno spin-off con Lionsgate che potrebbe potenzialmente accadere. Dobbiamo farlo il prima possibile, ma potrebbe potenzialmente accadere».

Ha aggiunto: «Adoro quell'universo. Adoro John Wick e ho amato quel personaggio, quindi non si sa mai. Vedremo».

Un quinto film di «John Wick» è in fase di sviluppo, mentre il franchise ha già generato due spin-off: serie tv «Continental» e il prossimo film «Ballerina» con Ana de Armas.

