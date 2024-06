Ultimo

La storia d'amore tra i due ragazzi è sbocciata nel 2021. A coronare la liaison arriverà ora un bebè.

Covermedia

Il recente annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, con Ultimo, ha entusiasmato molti, ma non sembra aver suscitato una reazione pubblica altrettanto calorosa da parte di Heather Parisi.

La famosa ballerina, nota per la sua vivacità, ha mantenuto un silenzio stampa sui social media.

La coppia ha annunciato la lieta notizia durante un concerto allo Stadio Olimpico, rivelando che aspettano un maschietto. Questo annuncio, fatto in un contesto così emozionante, ha commosso i fan e ha dato il via a una serie di commenti sui social media.

Tuttavia, alcuni follower di Heather Parisi hanno notato la sua assenza di reazioni, generando domande e critiche.

«Non vedo mia madre da 10 anni»

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha dato la notizia della gravidanza di Jacqueline su Instagram, evidenziando anche la reazione apparentemente fredda di Heather Parisi.

Rosica ha dichiarato: «Fa male vedere come una madre non ha fatto gli auguri alla figlia, nemmeno dopo il mio scoop. Già sapeva che la figlia era incinta e non gliene è fregato nulla, non ha più voluto vedere Jacqueline e non vuole nemmeno vedere il nipote».

Queste parole hanno suscitato una serie di reazioni tra i fan, molti dei quali hanno espresso la loro delusione nei commenti sui post Instagram di Heather Parisi.

I rapporti tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Heather Parisi non sono dei migliori. Jacqueline ha espresso in passato il suo rispetto per la madre, nonostante l'assenza nella sua vita: «Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. (...) Non vedo mia madre da 10 anni».

