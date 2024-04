Henry Cavill

La compagna dell’attore Natalie Viscuso è in dolce attesa.

Covermedia

Henry Cavill e la compagna Natalie Viscuso aspettano il loro primo figlio.

L’attore di «Justice League», 40, ha confermato la lieta notizia alla premiere newyorkese del suo nuovo film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare».

«Sono molto felice. Io e Natalie siamo veramente entusiasti. Sono sicuro che assisterete a molto di più», ha dichiarato Cavill ad Access Hollywood sul red carpet, rivelando come i suoi genitori rappresentino un punto di riferimento sulla crescita e l’educazione del nascituro.

Natalie, che lavora come Vice Presidente della divisione TV presso Vertigo Entertainment, era stata avvistata accanto a Henry nelle scorse settimane a New York con indosso un abito nero aderente, da cui trasparivano le dolci rotondità.

In un’intervista per E!News, l’attore britannico, 40 anni, ha elogiato la sua partner per le sue molteplici qualità.

«Non ho mai conosciuto una persona in grado di lavorare tanto duramente come lei», ha detto la star di «Superman». «Non siamo timidi riguardo alle feste di ballo in cucina, ve lo posso garantire. Una bottiglia di vino fa il suo effetto. Ovviamente, non ora ma in passato».

Cavill ha ufficializzato la relazione con Viscuso nell’aprile 2021; i due hanno poi debuttato sul red carpet nell’ottobre 2022.

L’attore aveva parlato del suo desiderio di diventare padre in una precedente intervista con Men’s Health.

«Se un giorno avrò figli, voglio essere il papà che corre dietro a loro, voglio essere un padre in forma e sano, non che si trascina in giro dicendo, «OK, mi prendo una pausa»».

Covermedia