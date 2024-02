Henry Cavill

L’attore esprime il suo pensiero sulle scene hot: «Ormai se ne fa un uso eccessivo».

Henry non è un fan delle scene di sesso. Ironizzando, l’attore di «Superman» ha ammesso che preferirebbe che gli spettatori lavorassero maggiormente di immaginazione, piuttosto che guardare dei «corpi nudi roteanti».

«Non le capisco, non sono un fan», ha detto durante il podcast Happy Sad Confused. «Ci sono circostanze in cui effettivamente il sesso è un beneficio per il film, ma non per il pubblico. Io penso che ormai se ne stia facendo un uso eccessivo».

«Il più delle volte l’immaginazione umana vince su tutto. Diciamo che è una via d’uscita quando uno show televisivo o un film è pieno di corpi roteanti… della serie: «Okay, ma qual è il senso di tutto ciò?», a parte l’idea: «Oddio c’è una persona nuda!»».

Henry, 40 anni, è attualmente impegnato nelle riprese del nuovo film «Argylle», una commedia spy action con un cast stellare di cui fanno parte anche Bryce Dallas Howard, Dua Lipa e Sam Rockwell.

Covermedia