Lo sciopero degli sceneggiatori in Usa finisce oggi. Lo rendono noto i media americani citando un post su social media della Writers Guild West. La mobilitazione ha paralizzato Hollywood dal mese di maggio.

Prosegue invece lo sciopero degli attori, nel loro caso la trattativa con gli Studios è ancora in stallo.

Secondo quanto riferisce il New York Times, il sindacato dei Writers Guild of America (Wga), che rappresenta 11'500 sceneggiatori del cinema e della televisione, ha mandato ai propri membri un contratto provvisorio triennale stipulato con le aziende di intrattenimento che è in attesa di essere ratificato. Il voto inizierà lunedì prossimo e andrà avanti fino al 9 ottobre.

Anche se i dettagli dell'accordo non sono stati noti, gli Studios hanno accolto parte delle richieste della Wga su aumenti della paga minima, garanzie sulla fase di scrittura della sceneggiatura, diritti d'autore più alti per le opere in streaming e tutele contro l'intelligenza artificiale.

