Non è la prima volta che succede con la trasposizione televisiva dei romanzi di George RR Martin.

Nuovi problemi per HBO, che si trova a dover gestire una fuga di notizie riguardante «House of the Dragon», con il finale della seconda stagione trapelato in anticipo sui social media.

Decine di clip dell'ottavo episodio, la cui première era prevista per il 4 agosto, sono state caricate illegalmente su TikTok e rapidamente diffuse su altre piattaforme.

Le clip sembrano essere state catturate da qualcuno che filmava uno schermo con un dispositivo secondario.

HBO prende posizione

HBO ha dichiarato in una nota ufficiale: «Siamo a conoscenza del fatto che clip del finale di stagione di House of the Dragon sono emerse sulle piattaforme dei social media.»

«Le clip sono state pubblicate dopo una pubblicazione involontaria da parte di un distributore terzo internazionale. HBO sta monitorando e rimuovendo in modo tempestivo le clip da Internet e i fan possono guardare l'episodio nella sua interezza questa domenica sera su HBO e Max».

È già successo una volta

Questa fuga di notizie è la seconda consecutiva per il popolare spin-off di «Game of Thrones». Il franchise ha una lunga storia di fughe di contenuti, spesso verificatesi nella settimana prima della messa in onda, quando gli episodi vengono inviati ai partner di HBO in tutto il mondo.

La fuga di notizie del 2022 è stata ricondotta a un partner di distribuzione che copriva Europa, Medio Oriente e Africa. La distribuzione globale simultanea richiede molte mani coinvolte, in particolare per il doppiaggio e i sottotitoli regionali.

«House of the Dragon», prequel di «Game of Thrones», si è rivelato un grande successo per HBO, seguito da oltre 8 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. La serie è stata già rinnovata per una terza stagione.

