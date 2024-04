Hugh Grant

Il Sun, parte di News Group Newspapers (Ngn) e appartenente alla famiglia Murdoch, è stato accusato di avere impiegato metodi illegali come intercettazioni telefoniche e l'utilizzo di cimici per spiare le vite private delle celebrità, tra cui quella di Grant.

Covermedia

Hugh Grant ha messo fine alla sua battaglia legale contro il Sun con una transazione extra giudiziale, chiudendo un capitolo che ha visto l'attore opporsi per anni ai metodi spesso controversi dei tabloid britannici.

La causa, che ha sollevato nuovamente preoccupazioni riguardo le pratiche invasive dei media, si è conclusa con un accordo che, secondo quanto riportato dallo stesso Grant, comprende il pagamento di una «somma enorme» da parte del giornale.

Il Sun, parte di News Group Newspapers (Ngn) e appartenente alla famiglia Murdoch, è stato accusato di avere impiegato metodi illegali come intercettazioni telefoniche e l'utilizzo di cimici per spiare le vite private delle celebrità, tra cui quella di Grant.

Queste accuse hanno risvegliato il ricordo di scandali passati, che avevano già scosso il panorama mediatico britannico, culminando con la chiusura del News of the World oltre un decennio fa.

Sebbene la difesa di Ngn avesse inizialmente respinto le accuse, minimizzando le pratiche incriminate come retaggio di un'epoca ormai conclusa, ha scelto di evitare il processo attraverso un accordo.

Grant ha rivelato di non essere stato inizialmente incline ad accettare la somma proposta, ma di aver cambiato idea dopo essersi consultato con i suoi avvocati, che lo hanno informato come un processo lungo e complesso avrebbe potuto costargli fino a 10 milioni di sterline in spese legali.

La questione sollevata da Grant non è isolata. Anche altre celebrità, come il principe Harry, hanno intrapreso azioni legali contro il Sun e altri tabloid per violazioni simili della privacy. I

l principe, motivato dalle battaglie legali sia personali che di sua moglie Meghan, ha espresso il desiderio di portare avanti la sua crociata contro le pratiche dei tabloid fino alla conclusione di tutti i casi aperti.

Covermedia