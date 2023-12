I Am Legend

Un'inedita prospettiva con il sequel basato sull'alternativo finale del DVD del 2007, e la conferma di «Bad Boys 4»

Will Smith ha confermato che sta discutendo con Michael B. Jordan per produrre e recitare in un sequel di «I Am Legend».

La decisione si basa sull'alternativo finale del DVD del 2007, in cui il personaggio di Smith sopravvive, differenziandosi dalla versione teatrale in cui muore. Durante il Red Sea Film Festival, Smith ha anche rivelato l'esistenza di «Bad Boys 4», con il ritorno di lui e Martin Lawrence nei ruoli dei precedenti sequel del film originale del 1995.

Riguardo al suo coinvolgimento nel progetto, Smith ha dichiarato: «Mi sto sentendo domani con Michael B. Jordan riguardo a «I Am Legend"». Ha inoltre toccato il recente scandalo agli Oscar 2022, affermando: «Devo essere chiaro su chi sono e cosa sto cercando di fare nel mondo, non posso dipendere dagli altri per applaudirmi affinché rimanga concentrato sulla mia missione».

Smith ha condiviso il suo approccio alla carriera, sottolineando che non gli importa se appare in un blockbuster o in un progetto modesto, purché sia di qualità e gli offra opportunità di apprendimento.

Esprime il desiderio di diventare mentore per una nuova generazione di cineasti, affermando: «Quello che mi entusiasma ora è il trasferimento di conoscenza. Voglio davvero insegnare la cinematografia».

Guardando al futuro, Smith vede un'opportunità nella creazione di ponti attraverso la collaborazione globale nel mondo cinematografico. Sottolinea l'importanza di condividere storie per guarire ferite, affermando: «La prossima fase della mia vita sarà lavorare in collaborazione globale per condividere le nostre storie».

Concludendo, Smith riflette sulle «avversità degli ultimi anni» che hanno affinato la sua visione: «Devo essere chiaro su chi sono e cosa sto cercando di fare nel mondo».

Covermedia