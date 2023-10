Coldplay

La band presenta una contro-denuncia ai danni di Dave Holmes, accusandolo di aver ottenuto dei prestiti multimilionari da Live Nation e di aver speso un enorme quantità di denaro in inutili attrezzature per i tour.

I Coldplay presentano una contro-denuncia ai danni dell’ex manager, con l’accusa di aver gonfiato i costi del tour.

Secondo quanto riportato dall’Irish Times, l’ex agente, Dave Holmes, aveva già denunciato la band ad agosto chiedendo un risarcimento da 10 milioni di sterline per «commissioni non pagate», relative al mancato rilascio di due album.

Con una nuova contro-denuncia, il gruppo ha rigettato le accuse di Holmes e ha rincarato la dose, chiedendo all’ex manager un danno da 14 milioni di sterline per aver contribuito a gonfiare i costi del tour e per aver usato il suo rapporto con i Coldplay per ottenere un prestito da ben 24.6 milioni di sterline dal promoter Live Nation.

«Per quanto ne sappiamo... il signor Holmes ha utilizzato il denaro ottenuto tramite un prestito per finanziare un'impresa di sviluppo immobiliare a Vancouver o nei dintorni, in Canada», ha affermato la band nei documenti. «Si deduce che il signor Holmes è stato in grado di acquisire prestiti per un totale di 30 milioni di dollari ad un tasso di interesse annuo fisso del 2,72% da Live Nation solo in virtù della sua posizione di manager dei Coldplay».

Agente dei Coldplay dal 2005 al 2022

Holmes è stato l’agente del gruppo dal 2005 al 2022: secondo l’accusa, in quel periodo, non è riuscito a supervisionare il budget del tour. Holmes infatti avrebbe acquistato un’attrezzatura tanto costosa quanto inutile per il tour, tra cui uno schermo video da 7,9 milioni di sterline, poi risultato troppo grande per essere trasportato in tour e 16 piloni su misura per un costo di 9 milioni di sterline, alla fine rimasti inutilizzati.

«I Coldplay sanno di essere in difficoltà nel difendersi», ha dichiarato il legale di Holmes, in risposta alla contro-denuncia. «Accusare Dave Holmes di inesistenti errori etici e di altra cattiva condotta non sposterà il vero problema in questione: i Coldplay avevano un contratto con Dave, si rifiutano di onorarlo e devono pagare a Dave ciò che gli spetta».

Covermedia