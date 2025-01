I Coldplay si sono esibiti al Narendra Modi Stadium a Ahmedabad, in India, con oltre 111'000 spettatori, stabilendo un nuovo record per il 21esimo secolo. KEYSTONE

È successo in India, dove i Coldplay non si erano mai esibiti in precedenza.

Covermedia

I Coldplay si sono esibiti in uno stadio con oltre 111'000 spettatori, stabilendo un nuovo record per il 21esimo secolo. È successo al Narendra Modi Stadium a Ahmedabad, in India, dove la band non si era mai esibita.

Con il concerto in India il gruppo musicale batte un precedente record, stabilito dalla star della musica country George Strait, che a giugno ha suonato di fronte a 110'905 fan in Texas. Il concerto di Strait è al momento quello con più spettatori in uno stadio americano.

Ad avvicinarsi alla cifra è stata Taylor Swift in occasione della data di Melbourne del suo Eras Tour, il 16 febbraio 2024, con un'esibizione al cospetto di 96'000 spettatori.

Un tour che ha registrato sold out in tutto il mondo

Le date in India dei Coldplay sono parte del lunghissimo Music of the Spheres World Tour, iniziato nel marzo 2022, e che ha fatto registrare il sold out negli stadi di tutti e cinque i continenti.

Stando a quanto riportato da Billboard Boxscore, a dicembre 2024 erano stati venduti 10,3 milioni di biglietti: un record assoluto per un tour.

Quasi metà dei concerti si sono tenuti in Europa, con la vendita di 5,2 milioni di biglietti per un totale di 87 date.

Il Music of the Spheres World Tour ripartirà ad aprile con show in programma a Hong Kong, Cina e Seoul, per poi tornare negli Stati Uniti e Canada.

Il tour si concluderà con 10 date (già completamente sold out) a Wembley, tra agosto e settembre 2025.

Covermedia