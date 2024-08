I principi William ed Harry si vedono a un funerale, ma si evitano

Clima sempre teso tra i fratelli William ed Harry. Martin Meissner/AP/dpa

I principi William ed Harry hanno partecipato al funerale dello zio, Lord Robert Fellowes, che si è tenuto mercoledì 28 agosto nella chiesa di St Mary nel Norfolk, in Inghilterra. Ma i fratelli si sono deliberatamente evitati.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William e il principe Harry hanno evitato ogni contatto al funerale dello zio, Lord Robert Fellowes, avvenuto il 28 agosto in Inghilterra.

Nonostante i problemi di sicurezza, Harry ha sorprendentemente partecipato alla cerimonia, ma i fratelli si sono deliberatamente tenuti a distanza l'uno dall'altro.

I loro rapporti rimangono gelidi e tesi, poiché il marito della principessa Kate continua a ignorare tutti i tentativi di contatto da parte di Harry. Mostra di più

Il principe William e il principe Harry si sono deliberatamente evitati al funerale dello zio, avvenuto il 28 agosto, nella chiesa di St Mary nel Norfolk, in Inghilterra. Lord Robert Fellowes era il cognato della madre Diana ed è morto all'età di 82 anni.

Secondo «People», Harry non avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia, ma a sorpresa era presente Ricordiamo che il principe è ancora molto preoccupato per la sua sicurezza nel Regno Unito, quindi non ci si aspettava che il Sussex facesse la sua comparsa.

I due fratelli erano seduti nelle ultime file della chiesa, ma ben lontani l'uno dall'altro. Un insider ha riferito che la loro partecipazione è stata molto discreta, senza suscitare troppo clamore.

Rapporto irreparabile?

«William ed Harry erano entrambi presenti, ma non si sono parlati e hanno mantenuto le debite distanze», ha detto la stessa fonte. Chiamate, sms e altri messaggi del 39enne al fratello maggiore vengono ancora ignorati. «Il rapporto gelido e probabilmente irreparabile».

Ricordiamo che non correva buon sangue già nel 2016, quando Harry ha portato avanti la sua relazione con Meghan Markle molto rapidamente. Nel 2020 e dopo la Megxit, il rapporto fraterno è andato completamente a pezzi.

L'ultima volta che i principi si sono incontrati è stato nel 2023, in occasione dell'incoronazione del padre, re Carlo III, anche se pare che nemmeno allora abbiano interagito.