Il principe Harry ha fatto scalpore con il suo libro «Spare». IMAGO/ZUMA Wire

Il libro-verità del principe Harry «Spare» è stato letto in tutto il mondo. Ma non ci sarà un adattamento cinematografico, e per una buona ragione. Il reale resterà fermo nella sua decisione? Un'esperta ne dubita.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Le memorie del principe Harry, «Spare», sono diventate un bestseller, ma non è prevista una versione cinematografica.

L'esperta di reali Katie Nicholl elogia la decisione di Harry di non vendere i diritti cinematografici.

Un adattamento cinematografico potrebbe mettere ulteriormente a dura prova i rapporti già tesi con la famiglia reale. Mostra di più

Nel gennaio 2023, il principe Harry (39 anni) ha gettato sale sulla ferita aperta della faida tra i Sussex e gli altri membri della famiglia reale britannica.

Il libro «Spare» ha descritto le macchinazioni di Buckingham Palace dalla prospettiva del «fratello di riserva».

Harry ha criticato l'erede al trono William, la matrigna Camilla e ha parlato dei rapporti con la moglie Meghan dietro le quinte. Il principe ha scatenato un incendio a palazzo che non si è ancora spento.

Il contratto per un film sarebbe una miniera d'oro

L'autobiografia ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, il pubblico si è appassionato al libro e anche Hollywood sembrava interessata a trasformare l'opera in un film.

Come scrive l'esperta di reali Katie Nicholl sul britannico «Mirror», il principe ha deciso - almeno per il momento - di non realizzare una versione cinematografica del libro.

Sta mantenendo i diritti e non li sta vendendo. L'autrice descrive questa come la «decisione più sensata» che abbia preso dal 2020.

Un contratto cinematografico sarebbe probabilmente una miniera d'oro per il Sussex, ma, come scrive Nicholl, vendendo i diritti il principe «perderebbe completamente il controllo».

«Enorme potenziale di conflitto»

L'industria cinematografica si prende molte libertà quando si tratta di adattare i libri. Nicholl elogia quindi la decisione di non rischiare.

«Immaginate il danno che potrebbe essere arrecato ai suoi rapporti con la matrigna Camilla, il padre e il fratello». Ci sarebbe un «enorme potenziale di conflitto» e potrebbe «sfociare in numerose controversie legali».

Tuttavia, l'autrice dubita che si tratti di una decisione definitiva da parte del secondogenito del re Carlo, che potrebbe cambiare idea nei prossimi anni.

Probabilmente non sarà per i soldi: il 15 settembre 2024, giorno del suo 40° compleanno, riceverà una cospicua eredità dalla nonna, la regina Elisabetta II, e quindi qualche milione di euro entrerà nel portafoglio del reale in esilio.