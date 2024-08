Carlo sta bene e il trattamento sta funzionando, anche se è ancora nel pieno della terapia. Jane Barlow/PA Wire/dpa

Re Carlo ha sempre un sorriso sul volto quando le telecamere sono puntate su di lui, anche nel bel mezzo della terapia contro il cancro. Se la cura continua ad andare bene, il monarca potrebbe presto rivelare i dettagli della sua malattia.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III sta attualmente combattendo contro un tipo di cancro di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma si pensa che sia un tumore alla prostata.

Il Palazzo descrive la sua salute come «migliore del previsto» e il monarca continua ad apparire positivo in pubblico.

Nonostante la diagnosi, il regnante sta trascorrendo le vacanze estive con la famiglia in Scozia e rimane mentalmente forte durante i trattamenti in corso. Mostra di più

Il re Carlo III potrebbe svelare ben presto il tipo di cancro contro cui sta combattendo. Il monarca è sempre positivo nei suoi rapporti con il pubblico e le notizie provenienti dal Palazzo tranquillizzano anche gli inglesi.

L'ultima dichiarazione sulla sua salute descrive le sue condizioni come «migliori del previsto».

La notizia della diagnosi di cancro del re britannico ha fatto il giro del mondo nel febbraio 2024 e ha suscitato grande preoccupazione. L'opinione pubblica è ancora all'oscuro di quale sia il tipo specifico di tumore di cui soffre il 75enne, anche se si continua a ipotizzare che possa trattarsi di un cancro alla prostata.

Carlo ha dovuto subire un intervento chirurgico per prostata ingrossata e la diagnosi è stata resa pubblica poco dopo. Personalmente il reggente ha commentato la sua salute con il suo solito atteggiamento stoico: «Sto bene, grazie. Non troppo male».

«Non è affatto esausto»

Come riporta il «Mirror», presto potrebbero essere rese pubbliche ulteriori informazioni sullo stato di salute del re. «Se il momento sarà giusto, il palazzo darà proprie notizie. Mai dire mai. Ma probabilmente non accadrà nel breve periodo», ha dichiarato una fonte al magazine britannico.

Diverse altre fonti hanno inoltre confermato che il monarca «non è affatto esausto» mentalmente, anche durante il trattamento in corso. «Il trattamento sta andando meglio di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse, addirittura meglio di quanto gli ottimisti pensassero», ha aggiunto una fonte.

A febbraio il sole non splendeva per Carlo, ma da allora le cose sono cambiate. Lontano dalle cure per il cancro, il re sta trascorrendo le vacanze estive con la famiglia nel castello di Aberdeenshire, in Scozia.