La storia d'amore tra il principe William e l'attuale moglie Kate è iniziata all'università scozzese di St Andrews. Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Ogni tanto i giochi alcolici portano involontariamente alla luce dei segreti. Secondo una nuova biografia, è così che la relazione tra il principe William e la principessa Kate è diventata ufficiale.

bb Bruno Bötschi

Il principe William e la principessa Kate si sono conosciuti e innamorati mentre studiavano all'Università scozzese di St Andrews.

Il fatto che i due non fossero solo buoni amici, ma anche amanti, sarebbe diventato pubblico durante un gioco alcolico con i loro compagni di corso. Almeno così sostiene Robert Jobson nella nuova biografia «Catherine, the Princess of Wales».

Secondo la rivista statunitense «People», il libro, pubblicato la scorsa settimana, ripercorre i tempi all'università dell'attuale erede al trono britannico.

Colpa di una partita a «Never Have I Ever»

La coppia reale avrebbero partecipato a una partita di «Never Have I Ever» insieme ad altri studenti.

Le regole del gioco sono semplici: le persone per le quali la rispettiva affermazione non è vera devono bere un sorso del loro drink.

Secondo Jobson, sarebbe stata l'ex fidanzata di William, Carly Massy-Birch, a dire: «Non sono mai uscita con due persone in questa stanza».

L'autore sostiene inoltre che Massy-Birch era ben consapevole che William doveva prendere il bicchiere per confermare la sua relazione con l'attuale moglie.

La relazione non era più del tutto segreta

La relazione tra i principi del Galles non era più del tutto segreta. Tuttavia, il principe non aveva ancora commentato ufficialmente il suo nuovo amore.

Per il biografo il principe avrebbe reagito in modo piuttosto piccato alla manovra subdola della sua ex fidanzata. L'amicizia con la sua ex non sembra però essersi interrotta definitivamente.

Infatti Carly Massy-Birch è stata invitata al matrimonio di William e Kate nell'aprile 2011.