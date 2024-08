Meghan ha di recente avviato una propria attività, l'American Riviera Orchard, un marchio di lifestyle (foto d'archivio). KEYSTONE

Meghan Markle sta cercando di trovare il suo posto nel mondo dell'imprenditoria creando il proprio marchio, cosa che non si sta rivelando così facile. A un evento per le donne d'affari più influenti d'America, star come Gwyneth Paltrow hanno evitato di farsi fotografare con lei.

marj Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te Sono passati quattro anni da quando il principe Harry e la duchessa Meghan si sono separati dalla monarchia britannica.

La 43enne ha avviato una propria attività, l'American Riviera Orchard.

L'ex attrice ha partecipato al G9 Ventures Summer Summit a East Hampton nella speranza di far progredire il suo progetto.

Il New York Times ha riferito che le star di Hollywood hanno evitato di farsi fotografare con lei. Mostra di più

Il tempo passa, ma non sembra aver cancellato le tracce lasciate dalla separazione del principe Harry e della duchessa Meghan dalla famiglia reale britannica. Anche quattro anni dopo, la coppia sta ancora lottando per stabilire la propria identità al di fuori del mondo della corona.

All'inizio di quest'anno, l'ex attrice ha annunciato il lancio della sua società di lifestyle, American Riviera Orchard. Anche se al momento le informazioni sul marchio sono scarse, si sa che il sito venderà una serie di prodotti, tra cui una marmellata.

Questo doveva accadere proprio nel momento in cui Buckingham Palace promuoveva... la marmellata. Da marzo non si sa più nulla del progetto della duchessa, tanto più che sul sito e sulla sua pagina Instagram compare solo il logo con il nome del marchio.

A un importante evento le celebrità non si fanno foto con lei

Un'attività che potrebbe finalmente decollare? È senza dubbio ciò che Meghan sperava quando di recente ha partecipato al G9 Ventures Summer Summit a East Hampton.

L'evento è organizzato dall'omonima società, fondata dall'imprenditrice multimilionaria Amy Griffin, che investe in start-up in fase iniziale e riunisce le donne d'affari più influenti d'America.

La 43enne ovviamente non voleva perdersi questo evento, anche se non è andato tutto secondo i suoi piani. La duchessa, che indossava un gilet di lino e dei pantaloni larghi, ma senza badge, sperava di essere l'ospite principale della serata.

Sebbene fosse presente nella lista degli invitati - tra cui Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Laura Dern e Naomi Watts - le celebrità non avrebbero voluto farsi fotografare con la moglie del principe Harry.

Almeno così riporta il New York Times.

«Uno dei suoi strumenti di self marketing»

Una persona presente all'evento ha dichiarato al giornale: «Sapevano benissimo che se fossero apparse in una foto con Meghan, sarebbero diventate silenziosamente uno dei suoi strumenti di self marketing».

Potrebbe apparire a qualsiasi evento, ovunque queste donne si trovino. Potrebbe trasferirsi nel loro quartiere, ma non sarebbero amiche.

Mentre la duchessa è apparsa in foto accanto alle sue amiche imprenditrici Misha Noono e Bobbi Brown, non c'è in nessuno scatto accanto a star di Hollywood come Paltrow o Witherspoon. Quest'ultima ha pubblicato una serie di foto dell'evento, mostrando diversi ospiti... ma nessuna traccia della 43enne.

In attesa di vedere se questo evento è riuscito a far avanzare il progetto di Meghan, resta da vedere se lei rimane una figura controversa.

Sembra difficile trovare un posto per una persona che vorrebbe tanto far parte della società con una propria attività.