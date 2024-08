Alla fine di marzo, la principessa Kate si è ritirata dal pubblico a causa del suo cancro. Secondo un esperto di reali britannici, tuttavia, il suo ritorno definitivo è ormai imminente.

Kate assiste a Wimbledon 2024. IMAGO/Avalon.red/Peter van den Berg

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il ritorno in pubblico della principessa Kate si starebbe avvicinando rapidamente. Almeno così sostiene l'esperto di reali Phil Dampier.

Secondo quanto riportato sul quotidiano britannico «The Sun», ci sono diversi segnali in tal senso.

Un segnale positivo è che Kate abbia fatto due brevi apparizioni pubbliche quest'estate: prima al «Trooping the Colour» e poi al torneo di tennis di Wimbledon. Mostra di più

Il 22 marzo, la principessa Kate ha condiviso con il mondo la sua diagnosi di cancro in un emozionante videomessaggio.

La moglie dell'erede al trono, il principe William, è poi scomparsa dalla scena pubblica per mesi. Di conseguenza, i titoli dei giornali intorno alla 42enne sono diventati molto meno frequenti.

La 42enne è apparsa di nuovo in pubblico per la prima volta al «Trooping the Colour», la tradizionale parata di compleanno in onore di re Carlo III a Londra a metà giugno.

Un mese dopo, ha assistito alla finale maschile di Wimbledon insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa, di due anni più giovane.

Indiscrezioni su un imminente ritorno di Kate

Da allora, gli inglesi sono sempre più fiduciosi che sia solo questione di tempo prima che la principessa Kate faccia finalmente il suo ritorno in pubblico.

Anche l'esperto di reali Phil Dampier è convinto che il periodo di ritiro stia per finire, come assicura il quotidiano britannico «The Sun». Ci sono diversi segnali in tal senso.

Secondo Dampier, il fatto che il pubblico abbia visto Kate due volte nelle ultime settimane è un segnale positivo.

Per il giornalista britannico, queste sono chiare indicazioni che la principessa è sulla via della guarigione e «si spera che possa tornare attiva da settembre».

Re Carlo vieta l'uso dei cellulari

Un altro possibile segno del ritorno di Kate agli occhi del pubblico, secondo Dampier, è che di recente si è recata a Balmoral con William e i loro tre figli.

La famiglia reale britannica trascorre tradizionalmente le vacanze estive in questa tenuta di campagna in Scozia.

Quest'anno, per garantire che il loro soggiorno rimanga il più privato possibile, il suocero re Carlo ha imposto una regola insolita: quest'estate a Balmoral è vietato l'uso degli smartphone, fotografie in particolare.