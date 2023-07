I soccorritori si sono recati a casa di Brigitte Bardot

L'88enne Brigitte Bardot non sopporta più il caldo. Keystone

C'è preoccupazione per la salute di Brigitte Bardot: mercoledì mattina i soccorritori si sono recati nella sua casa di Saint-Tropez. Ora parla il marito, Bernard d'Ormale.

Come sta Brigitte Bardot? Negli ultimi tempi il suo nome è sempre più spesso legato alla sua salute. Mercoledì mattina i soccorritori sono intervenuti in aiuto dell'attrice 88enne, secondo quanto riportato da BFMTV e altri media francesi. Brigitte Bardot avrebbe avuto uno svenimento.

Lo ha confermato il marito Bernard d'Ormale a «Var Matin»: verso le nove del mattino ha avuto «difficoltà a respirare». «Più del solito, ma non è svenuta per questo», ha detto d'Ormale. Bardot ha dovuto ricevere ossigeno sul posto.

Non sopporta più il caldo

Un attacco di debolezza causato dall'età e dalle temperature elevate nel sud della Francia, ha spiegato. «Come tutte le persone anziane, non sopporta più il caldo. È quello che succede a 88 anni. Non deve sforzarsi inutilmente». Ora l'icona degli anni '60 deve riposare a casa.

Già nell'aprile di quest'anno c'erano stati motivi di preoccupazione: «France Dimanche» aveva riferito che Brigitte Bardot stava molto male dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. All'epoca, inoltre, soffriva già di difficoltà respiratorie e aveva un deficit nell'apporto di ossigeno al sangue. Nonostante le sue condizioni, avrebbe insistito per tornare a casa dopo quattro giorni.

Un post ironico

Per mettere a tacere le voci sul suo stato di salute, l'attrice all'epoca aveva pubblicato un post su Twitter: «La stampa ha fatto scandalo per un malanno che mi è capitato a gennaio e di cui oggi si fa un gran parlare. Non ho perso nessuna delle mie capacità. La lettera aperta che ho inviato a Macron tre giorni fa ne è la prova! State tranquilli, tanti baci».

Ironico e diretto, come i suoi fan si aspettano da lei. Ora sperano di risentire presto il suo nome in relazione al suo ruolo di implacabile attivista per i diritti degli animali.