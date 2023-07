Idris Elba

L’attore ricorda uno dei momenti più spaventosi della sua vita.

Idris Elba stava per essere ucciso da un uomo armato negli Stati Uniti. L’attore di «Luther», 50 anni, ha ricordato gli attimi di terrore durante un’intervista rilasciata al Daily Mail.

«Ho quasi perso la vita per aver provato a fermare un uomo che stava minacciando la sua fidanzata all’esterno di un locale», ha rivelato Elba. «Un ragazzo stava colpendo la sua fidanzata, urlandole in faccia: «Ti ammazzo, c****», e così via. Mi giro e dico: «Guarda com'è bella. Perché dovresti parlare a questa bellissima principessa così?"».

L’uomo, in preda all’ira, ha così puntato la pistola all’indirizzo dell’attore, dicendogli: «Stai parlando della mia ragazza?». «Pensava che stessi flirtando con lei. Ricordo di aver pensato: «Non scendiamo a trattative». Conseguenze, amico».

Idris sta attualmente promuovendo la nuova serie su Apple TV+ «Hijack», in cui interpreta un passeggero finito in ostaggio su un volo da Dubai a Londra.

Covermedia