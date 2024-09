Sarà presente nel calendario Pirelli 2025: la performance artist statunitense Martine Gutierrez. Immagine: Alessandro Scotti/Pirelli

Per anni il calendario Pirelli ha rappresentato la fotografia di nudo. Poi i fotografi delle star hanno iniziato a immortalare le modelle in modo diverso. Ma il calendario 2025 ripropone la «sensualità classica».

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il fotografo statunitense Ethan James Green vuole tornare alla «sensualità classica» con il calendario Pirelli 2025.

Il calendario annuale del produttore italiano di pneumatici, apparso per la prima volta nel 1964 con giovani donne quasi nude, è diventato negli ultimi decenni un'opera d'arte fotografica di modelle senza veli.

Ma ora Pirelli sta tornando alla sua vecchia nudità con il motto «Refresh and Reveal». Mostra di più

Ogni anno, nel mese di novembre, gli appassionati si presentano alle porte di Pirelli. Non per i pneumatici, ma per il famoso calendario di nudo.

Modelle famose, fotografi stimati e alla moda, oltre alla scarsità artificiale: l'agenda annuale Pirelli è un oggetto del desiderio da 60 anni.

Il calendario, pubblicato per la prima volta nel 1964 con giovani donne quasi nude, da allora si è trasformato da una decorazione murale da laboratorio piuttosto frivola in un'opera d'arte della fotografia di nudo.

Un calendario per il quale fotografi famosi come Herb Ritts, Richard Avedon e Annie Leibovitz amavano mettere a fuoco gli obiettivi delle loro macchine fotografiche.

Dal 2018 il concetto di top model è stato abbandonato

Dal 2018, tuttavia, Pirelli si è discostata sempre più dal concetto di top model. Di conseguenza, sono state mostrate anche donne del centro della società: non filiformi, più anziane, ma anche vestite.

Poco dopo, i giorni in cui Gisele Bündchen, Naomi Campbell e altre donne di fama mondiale si sono prestate a sfilare per il calendario sono finiti del tutto, almeno temporaneamente.

Ma ora, sei anni dopo, il produttore italiano di pneumatici torna al suo vecchio nudo con il titolo «Refresh and Reveal». L'obiettivo è quello di concentrarsi maggiormente sulla sensualità classica nella produzione del calendario.

Il fotografo statunitense Ethan James Green, che realizzerà la prossima edizione del calendario, ha dichiarato al Guardian che i tempi sono maturi per fotografare nuovamente le celebrità, cioè donne e uomini (!), in pose più audaci.

Secondo il 34enne, si tratta anche di esaminare se e come il movimento #MeToo e i social media abbiano ridefinito il termine «sessualità» negli ultimi anni.

«Penso che #MeToo abbia davvero costretto tutti a fermarsi e a riflettere, il che è davvero una buona cosa», ha continuato Green.

Ethan James Green: «Volevo tornare al classico sexy»

Quando al fotografo Green è stato chiesto se voleva realizzare il calendario, la prima cosa che ha pensato è stata: «Se devo fare Pirelli, allora voglio fare Pirelli. Volevo tornare al classico sexy, a quello che abbiamo in mente quando pensiamo a Pirelli».

Quando ha spiegato la sua visione fotografica ai responsabili, ha ricevuto subito l'approvazione: «Volevano esattamente la stessa cosa. Era perfetto», ha dichiarato Green al Guardian.

E così il calendario Pirelli 2025 presenta ancora una volta un numero significativamente maggiore di pelli nude rispetto alle edizioni degli ultimi anni.

Tra gli altri, si potrà vedere Padma Lakshmi: l'attrice e presentatrice televisiva statunitense indossa un sottile abito di tulle che espone il seno.

Si vede anche la performance artist Martine Gutierrez, che è completamente nuda, tranne che per un pezzo di legno di deriva che le copre il bacino.