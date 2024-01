Il cancro di Shannen Doherty è allo stadio finale: «Vorrei spremere altri tre-cinque anni»

Shannen Doherty ripone tutte le sue speranze nella ricerca sul cancro, che potrebbe allungarle la vita di diversi anni o addirittura guarirla dalla malattia. imago images/Future Image

L'attrice Shannen Doherty è malata di cancro da circa dieci anni. Nel suo podcast, parla del desiderio di avere figli e della fiducia nella ricerca, che potrebbe salvarle la vita.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Shannen Doherty sta combattendo contro il cancro al seno dal 2015.

Nel frattempo, la malattia si è diffusa alle ossa. La donna ripone le sue speranze nella ricerca.

La 52enne vorrebbe «spremere altri tre-cinque anni». Mostra di più

L'attrice Shannen Doherty (52 anni) lotta contro il cancro dal 2015, quando le è stato diagnosticato un tumore al seno.

L'ex star di «Beverly Hills 90210» parla apertamente della sua malattia e dei molti passi che ha fatto per riprendersi. Tra le altre cose, nel 2016 si è sottoposta a una mastectomia bilaterale. Questa comporta l'asportazione di entrambi i seni.

Tuttavia, il cancro si è diffuso e ha raggiunto le ossa e i linfonodi.

Desiderio di avere figli e un marito traditore

Nel podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty», l'attrice parla del suo desiderio di diventare madre e di quanto le resta da vivere. Il suo cancro ha raggiunto lo stadio finale.

Durante il matrimonio con Kurt Iswarienko, si è sottoposta all'inseminazione artificiale più volte per poter avere un figlio con lui.

La loro relazione è durata 14 anni, di cui 12 di matrimonio. Ma nell'aprile 2023 ha chiesto il divorzio, dopo che ha scoperto che il marito aveva una relazione.

Doherty ha incontrato Iswarienko in tarda età e «sono successe molte cose», racconta nel podcast. Voleva davvero dare a lui, e a se stessa, un altro figlio.

«Cinque anni di vita in più»

La 52enne ripone tutte le sue speranze nella ricerca sul cancro e si augura di vedere progressi nel trattamento, possibilmente anche una cura. Doherty afferma: «Dico sempre che abbiamo bisogno di spremere altri tre-cinque anni».

La ricerca sta facendo buoni progressi, ma serve tempo, che lei non ha più. Spera in una terapia a base di cellule T (l'uso del sistema immunitario del corpo contro il cancro, ndr): «Ci saranno molte più opzioni, che potrebbero dare altri cinque anni di vita», dice l'attrice.

Doherty non perde le speranze. In un'intervista rilasciata alla rivista People alla fine di novembre 2023, ha dichiarato: «Non ho finito di vivere, di amare, di creare, di sperare di cambiare le cose in meglio».