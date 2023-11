Shannen Doherty

L’attrice racconterà la sua lunga battaglia contro il cancro in un nuovo podcast, in arrivo il 6 dicembre.

Shannen Doherty rivela che il tumore al seno si è diffuso alle ossa.

Alcuni mesi fa, l’attrice di «Beverly Hills 90210» ha annunciato che il cancro – da tempo giunto al quarto stadio -, aveva colpito il cervello. Oggi, in una nuova intervista per People, la 52enne ha parlato dell’evoluzione della malattia, che sta combattendo stoicamente da otto anni.

«Non voglio morire», ha esordito. «Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare che le cose possano cambiare in meglio. Non mi sento ancora pronta, non ancora».

Il cancro è tornato nel 2019

A Shannen è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2015; dopo la chemioterapia, la radioterapia e una mastectomia, nel 2017 la malattia sembrava essere sconfitta. Il cancro è tornato nel 2019, continuando a diffondersi nell’organismo dell’attrice in modo incontrollato.

«Quando chiedi a te stessa: «Perché proprio a me? Perché mi è venuto il cancro? Perché è tornato? Perché sono al quarto stadio?», non hai risposte e allora cominci a guardare ai più grandi obiettivi della vita».

Shannen sta ancora ricevendo i trattamenti e spera di essere ammessa a nuove cure sperimentali.

«Siamo le persone che lavorano di più»

«La gente presume semplicemente che ciò significhi che non puoi camminare, non puoi mangiare, non puoi lavorare. Ti mettono al pascolo in tenera età. Noi siamo vivaci e abbiamo una visione molto diversa della vita: «Sei finita, ti puoi ritirare», e invece no. Siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti», ha aggiunto.

«Siamo le persone che lavorano di più perché iniziamo a sentirci grati per ogni secondo, ogni ora e ogni giorno che ci viene concesso».

Shannen parlerà della sua battaglia contro il cancro, ma anche delle sue relazioni e della sua carriera, nel nuovo podcast «Let’s Be Clear with Shannen Doherty», in arrivo il 6 dicembre.

